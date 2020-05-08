Ташкент, , 14:00 — REGNUM Министерством энергетики и курируемыми им организациями предприняты необходимые меры для восстановления газоснабжения, нарушенного в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища и последовавшего за этим наводнения, говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении Минэнерго Узбекистана .

Сообщается, что в результате наводнения было повреждено 66 км газопроводов в Сардобинском и Мирзаабадском районах, а также 47 газораспределительных устройств и 7 тысяч 550 бытовых газовых баллонов. В результате произошли перебои в подаче газа для более 12 тысяч потребителей, включая 6 тысяч 865 домашних хозяйств, в которые поставляется природный газ, и 5 тысяч 195 домохозяйств, пользующихся сжиженным газом.

«В мероприятия по ликвидации причиненного ущерба было привлечено свыше 50 специалистов, а также 45 транспортных средств, в том числе 6 автомобилей и специально оборудованные автотранспортные средства марки Isuzi — 23 единицы и Gazelle — 16 единиц», говорится в сообщении.

Также для ведения восстановительных работ был создан запас необходимого оборудования и материалов, в том числе труб (семь км), газораспределительного оборудования (25 единиц), газовых баллонов (55 единиц), карбидных изделий (4 тонны), электродов (2 тонны) и других.

В результате приведены в рабочее техническое состояние и восстановлены поврежденные из-за наводнения газопроводы, а также 2 газораспределительных устройства.

«Это позволило полностью восстановить поставки природного газа в 3 тысячам 117 домохозяйств, расположенных в городе «Пахтаабад» Сардобинского района, и 3 тысячам 748 домохозяйствам в Акалтинском районе, а также 192 оптовым потребителям, действующим в этих районах», сообщает ведомство.

Кроме того, говорится в сообщении, был создан резерв в размере 223,7 тонн сжиженного газа и 1000 баллонов для бытового газа, для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу сжиженного газа населению, эвакуированному в результате наводнения в другие районы.