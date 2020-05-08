Уфа, , 14:03 — REGNUM Тело потерявшегося месяц назад рыбака нашли в Башкирии. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранее в Архангельском районе сын мужчины попросил спасателей помочь найти его отца. Он сообщил, что отец ушел ловить рыбу 10 апреля. Спасатели сначала нашли на берегу реки Зилим имущество потерявшегося мужчины 1969 года рождения. Но самого рыбака найти не могли, хотя и выезжали на поиски четыре раза. Они искали его и по берегу и в реке.

И вот только 7 мая тело утонувшего мужчины было найдено.

Спасатели просят граждан соблюдать правила безопасности во время рыбалки, а именно обязательно надевать спасательный жилет и не выезжать в одиночку.

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