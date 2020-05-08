Красноярск, , 13:04 — REGNUM Суд в Красноярске почти на два месяца арестовал бывшего депутата регионального Заксобрания Анатолия Быкова. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого суда, политик и предприниматель останется под арестом до 4 июля.

Напомним, его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году. В числе жертв, по данным следствия, член возглавляемой Быковым преступной группировки Александр Наумов и его приятель Кирилл Войтенко.

В СКР сообщили, что с Наумовым у экс-депутата произошёл конфликт из-за «несправедливого, по мнению первого, распределения доходов от совместной деятельности».

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