Уфа, , 13:00 — REGNUM Семья из пяти человек пострадала во время дорожного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 8 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло утром 8 мая на автотрассе Арслан — Чишмы — Киргиз-Мияки. На 23 км этого шоссе столкнулись автомобили Opel Astra, за рулем которого сидела жительница Уфы 19-ти лет и автомобиль «Богдан», под управлением мужчины 37-ми лет.

Сообщается, что в больницу доставили пять пострадавших граждан в этом ДТП: водителя автомашины «Богдан», его жену, их сына (1 год) и дочь (5 лет), а также маму водителя этого автомобиля.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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