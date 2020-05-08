Саранск, , 12:30 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким медицинских работников, которые скончались с коронавирусом. Обе женщины погибли на боевом посту, спасая пациентов.

«Искренне сочувствую родным, близким, всем знакомым наших медработников. Они находились на передовой борьбы с новой инфекцией, в полной мере осознавали опасность, честно и добросовестно выполняли свой долг», — подчеркнул глава республики.

Волков добавил, что гибель медицинских работников — тяжелая и невосполнимая утрата для всех. Глава республики заверил, что семьям погибших медиков власти республики окажут всю необходимую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике скончалась медсестра Республиканской клинической больницы № 4 Татьяна Канайкина 1971 года рождения и санитарка Республиканской инфекционной больницы Наиля Аюпова 1960 года рождения. Несмотря на все предпринимаемые медиками усилия женщин спасти не удалось.

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