Махачкала, , 12:11 — REGNUM Дороги общей протяжностью более 9 км оказались размыты в нескольких селах Кайтагского района Дагестана из-за проливных дождей. Стихия также повредила почти 7 км водопроводных линий, сообщили ИА REGNUM 8 мая в пресс-службе администрации района.

Напомним, накануне на Кайтагский район обрушились сильные дожди, в следствие чего, в частности, произошел подъем уровня реки Мехкарых, размылись внутрисельские дороги и оказалось нарушено энергоснабжение в нескольких населенных пунктах.

«В результате проливных дождей пострадала инфраструктура нескольких сел. Размыты дороги в селах Карацан (1,7 км), Джинаби (1,5 км), Джавгат (2 км), Баршамай (2,3 км), Джибахни (1,8 км). Повреждены водопроводные линии в селах Карацан (350 м), Джинаби (1,4 км), Джавгат и Рука (5 км)», — сказано в сообщении.

Больше остальных пострадало село Джавгат. Здесь оказались подтопленными 20 домов, погибло пять голов крупного рогатого скота и возникла угроза обвала участковой больницы. Ранее в районной администрации сообщали, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

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