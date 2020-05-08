Уфа, , 12:09 — REGNUM Мужчину обвиняют в нанесении ранения своему сыну в Башкирии. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, семейная ссора произошла в Чишминском районе из-за того, что отец выказал недовольство тем, что его сын нигде не работает и распивает спиртное. В результате, по версии следствия, 56-летний подозреваемый ударил холодным оружием ранее судимого 27-летнего сына. Пострадавшего привезли в больницу с ранением брюшной полости.

Отмечается, что подозреваемый уже во всем признался. Он сейчас находится под подпиской о невыезде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. Расследование дела продолжается.

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