Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Жителям Новосибирской области напомнили, что в предстоящие праздничные дни им запрещается посещать леса, готовить пищу на открытом огне и углях, выжигать сухую растительность. В региональном минприроды подчеркнули, что нарушителей ждёт административная и уголовная ответственности.

Согласно официальным данным, с начала пожароопасного сезона на территории региона возникло 229 лесных пожаров на общей площади 1605,9 га, в том числе покрытой лесом.

Больше всего возгораний произошло в Кыштовском, Болотнинском, Венгеровском, Мирновском, Искитимском и Северном лесничествах. В большинстве случаев виновники пожаров являются — местные жители, которые поджигают сухую траву, после чего огонь переходит на лес и населённые пункты.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах Новосибирской области к административной ответственности привлечено уже 216 человек, в том числе 76 граждан, 94 должностных и 46 юридических лиц.

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