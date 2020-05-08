Донецк, , 12:04 — REGNUM В результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины был обесточен посёлок Широкая балка, расположенный к западу от Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

«Жители горловского посёлка Широкая Балка в результате массированного огня со стороны вооружённых формирований Украины остались без электроснабжения… отключилась высоковольтная линия 10 кВ…, обесточены пять трансформаторных подстанций, 225 бытовых абонентов частного сектора находятся без света», — сказано в сообщении.

Восстановительные работы провести пока не удаётся из-за действий боевиков ВСУ, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования 11 раз обстреляли территорию ДНР, убив одного человека и ранив шестерых.

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