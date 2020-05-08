Донецк, 8 мая 2020, 12:04 — REGNUM В результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины был обесточен посёлок Широкая балка, расположенный к западу от Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.
Восстановительные работы провести пока не удаётся из-за действий боевиков ВСУ, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования 11 раз обстреляли территорию ДНР, убив одного человека и ранив шестерых.
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