Ярославль, , 11:54 — REGNUM В Ярославской областной больнице отрицают требование денег за дезинфекцию тела умершего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения области со ссылкой на клинику.

Паталогоанатомическое отделение ЯОКБ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница города рассказала о требовании заплатить 3000 рублей за дезинфекцию тела умершего родственника из-за вероятности заражения коронавирусом. Требование было озвучено сотрудником ритуального агентства, но деньги нужно было платить в областной больнице. В клинике это отрицают.

«Пациент скончался 5.5.20, по результатам аутопсии макроскопических данных за пневмонию, вызванную новой короновирусной инфекцией не выявлено. Тело с медицинским освидетельствованием передано родственникам, согласно действующему законодательству. Дальнейшие действия, в том числе взаимодействие родственников с фирмами, оказывающими ритуальные услуги, не входят в компетенцию ЯОКБ. Никаких договорных отношений с ЯОКБ указанных родственников не было», — сообщили в Ярославской областной клинической больнице.

В департаменте здравоохранения уточнили, что больница вообще не проводит никакой дезинфекции тел. Вопрос о том, требуется ли такая процедура и в каких случаях, остался без ответа.

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