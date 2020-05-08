Ярославль, 8 мая 2020, 11:54 — REGNUM В Ярославской областной больнице отрицают требование денег за дезинфекцию тела умершего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения области со ссылкой на клинику.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница города рассказала о требовании заплатить 3000 рублей за дезинфекцию тела умершего родственника из-за вероятности заражения коронавирусом. Требование было озвучено сотрудником ритуального агентства, но деньги нужно было платить в областной больнице. В клинике это отрицают.
В департаменте здравоохранения уточнили, что больница вообще не проводит никакой дезинфекции тел. Вопрос о том, требуется ли такая процедура и в каких случаях, остался без ответа.
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