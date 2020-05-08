Пекин, , 11:24 — REGNUM В уезде Цзиньбянь китайской провинции Шэньси парализованная женщина пролежала под землёй в могиле три дня, прежде чем её обнаружили и спасли сотрудники экстренных служб. В таком диком поступке подозревают родного сына 79-летней китаянки. Об этом 8 мая сообщает ABC News.

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Полиция северного Китая уже предъявила мужчине обвинение в покушении на убийство после того, как он заживо похоронил свою мать в заброшенной могиле. Супруга подозреваемого рассказала стажам порядка, что её муж увёз свою мать на тележке 2 мая. Прошло три дня, а женщина так и не вернулась. Информация об этом поступила в полиции.

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В настоящее время подозреваемый помещён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии семья по ошибке похоронила живого младенца. Девочка пролежала в земле восемь часов, прежде чем её спасли проходящие мимо полицейские. Выяснилось, что девочку родила в ванной комнате местная жительница, 15-летняя девушка. При родах младенец ударился головой об пол и не плакал. Бабушка роженицы посчитала, что ребёнок мертв, завернула его в ткань и похоронила.

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