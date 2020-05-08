Улан-Удэ, , 11:19 — REGNUM В Бурятии направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего главного инженера местного филиала ТГК-14 и его сына в получении взятки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, первый эпизод произошёл более десяти лет назад.

В декабре 2009 года в энергетическую компанию обратился директор строительной фирмы для подключения многоэтажки к теплосетям. Хотя плата в этом случае не требовалась, главный инженер, по данным следствия, убедил предпринимателя, что подключение стоит дорого. После этого он обещал посодействовать в решении вопроса за взятку в виде четырёх квартир на 7 млн рублей.

«Бизнесмен, не подозревая о мошенничестве, вынужденно согласился и оформил квартиры на сына обвиняемого инженера, который впоследствии стал распоряжаться указанным недвижимым имуществом по своему усмотрению», — отметили в СКР.

Спустя почти три года, получил от другого застройщика ещё одну квартиру в обмен на содействие по вопросу снижения платы и беспрепятственного подключения строящегося дома к теплосетям. Квартира также была зарегистрирована на сына инженера, а позже продана за 2 млн рублей. Ту же схему провернул обвиняемый с ещё одним застройщиком в июле 2013 года.

Его удалось задержать лишь в октябре 2018 года, когда инженер потребовал от очередного предпринимателя 1,5 млн рублей за помощь при подключении станции техобслуживания. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено.

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