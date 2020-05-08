Чемальский район, Алтай, , 10:47 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет житель Чемальского района по обвинению в покушении на поджог жилого дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, обвинительное заключение утверждено.

По данным следствия, мужчина пытался сжечь дом сестры «на почве личной неприязни».

«Обвиняемый сложил горючие материалы у угла деревянного дома, поджег их, после чего, убедившись, что открытое пламя разгорелось и неминуемо уничтожит дом, покинул место преступление», — отметили в надзорном ведомстве.

Однако пожарным всё же удалось отстоять дом, ликвидировав возгорание. В прокуратуре подсчитали, что в случае, если бы обвиняемый довёл свой умысел до конца, ущерб превысил бы 2 млн рублей.

Читайте также: Ревнивая жительница Алтая подожгла дом своей соперницы