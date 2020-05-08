Хошиарпур, , 10:44 — REGNUM Самолёт Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в Пенджабе. Об этом 8 мая сообщает телеканал India TV.

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Уточняется, что истребитель российского производства МиГ-29 рухнул районе Хошиарпура в северо-восточной части индийского штата Пенджаб. При этом известно, что пилот находится в безопасности. Он успел катапультироваться ещё до того, как самолёт упал.

По данным телеканала, эскадрилья самолётов МиГ-29, один из которых попал в авиакатастрофу, базируется в городе Адампур недалеко от Джаландхара.

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Причины авиапроишествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января во время тренировочного полёта потерпел крушение истребитель ВВС Египта. Пилот воздушного судна не выжил. Специалисты не исключают что причиной происшествия стала техническая неисправность либо ошибка пилотирования.

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