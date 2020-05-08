Ярославль, , 10:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Ярославской области выявлено 58 новых коронавируса. Об этом 8 мая сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Статистика по коронавирусу Информационный центр по коронавирусу в России

Общее число выявленных случаев, включая выздоровевших, в регионе составило 993. Таким образом рост числа заражений продолжается. Всего за последние сутки в России выявленных случаев коронавирусной инфекции — 10 699, нарастающим итогом зарегистрировано 187 859 случаев.

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