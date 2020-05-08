Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Петербурге в ночь на 8 мая полицейские были вынуждены преследовать автомобиль Jaguar, водитель которого проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе погони по автомобилю пришлось сделать несколько выстрелов. Нарушитель задержан, ему грозит уголовное дело, сообщили 8 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Ягуар» на пробитых пулями колёсах ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В 05:35 в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга на Тихоокеанской улице водитель не выполнил требование сотрудников ДПС об остановке и начал скрываться. Полицейские начали преследование, которое продолжалось ровно 20 минут. После предупредительных выстрелов воздух был открыт огонь по колесам иномарки. Машину удалось остановить в 05:55 на дворовой территории на проспекте Культуры.

За рулем находился 33-летний гражданин государства СНГ в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Также в салоне «Ягуара» была девушка-пассажир.

Мужчина привлечен к административной ответственности. Также ему грозит уголовное дело из-за того, что он повторно попался пьяным за рулем.