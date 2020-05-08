Ярославль, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM В Ярославле с родственников умершего потребовали оплату «дезинфекции тела». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала жительница города Светлана Елфимова, у которой умер свекр.
Пожилой мужчина поступил в больницу с инсультом, при обследовании была обнаружена пневмония. В больнице он умер. Результат анализа на коронавирус родственникам обещали сообщить не ранее чем через десять дней. В качестве причины смерти врачи написали «отек головного мозга».
В итоге женщина отказалась платить за дезинфекцию, а тело умершего родственника было выдано. Женщина обещает написать обращение в прокуратуру, приложив к нему аудиозаписи переговоров и копии документов.
ИА REGNUM запросило комментарий у департамента здравоохранения по этой ситуации. Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах со скоростью анализов на коронавирус в Ярославской области.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области люди не могут дождаться результатов тестов