Ярославль, , 10:09 — REGNUM В Ярославле с родственников умершего потребовали оплату «дезинфекции тела». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала жительница города Светлана Елфимова, у которой умер свекр.

Пожилой мужчина поступил в больницу с инсультом, при обследовании была обнаружена пневмония. В больнице он умер. Результат анализа на коронавирус родственникам обещали сообщить не ранее чем через десять дней. В качестве причины смерти врачи написали «отек головного мозга».

«Мы получили свидетельство о смерти, где чёрным по белому написана причина. Сей час мне звонят из ритуального — тело будет в пакете, гроб закрыт, езжайте в областную (больницу — ИА REGNUM) и оплачивайте дезинфекцию ₽3000. Патологоанатом сказал — контакт по коронавирусу. Иначе тело не отдадут», — написала на своей странице в Facebook Светлана Елфимова.

В итоге женщина отказалась платить за дезинфекцию, а тело умершего родственника было выдано. Женщина обещает написать обращение в прокуратуру, приложив к нему аудиозаписи переговоров и копии документов.

«Итог: тело отдали, везём в ритуальное, никакая обработка не оплачивалась, коронавирус не подтверждают, хоронить будем в открытом гробу. Но это мы уже увидим в ритуальном зале. Вопрос: «кто нам врет» остаётся открытым», — написала на своей странице в Facebook Светлана Елфимова.

ИА REGNUM запросило комментарий у департамента здравоохранения по этой ситуации. Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах со скоростью анализов на коронавирус в Ярославской области.

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