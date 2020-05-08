Волгоград, , 09:59 — REGNUM Тело 44-летнего рабочего обнаружили 8 мая под завалами обрушившегося потолка на заводе «Себряковцемент» в Волгоградской области. По факту гибели человека начата доследственная проверка.

Мужчина вышел на работу в ночную смену. Примерно в 22:30 он с напарником зашли в комнату отдыха. В этот момент обрушился потолок — над помещением проходит перемещения сырья и готовой продукции, которое по неустановленным пока причинам осыпалось вниз и проломило перекрытие. Один рабочий успел выскочить, второго полностью засыпало сырьём, он погиб на месте, сообщает информационное агентство «Высота 102».

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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