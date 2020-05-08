Соледар, ДНР, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 50 единицы боеприпасов, сообщили 8 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности пять мин калибра 82 мм и одну управляемую противотанковую ракету (ПТУР). Они применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Донецк (Жабичево, посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Повреждения кровли и остекления получил один жилой дом в посёлке шахты «Трудовская».

В результате обстрела населённого пункта Саханка ранения получили пять мирных жителей и один военнослужащий Народной милиции ДНР. Один защитник Донбасса погиб.

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