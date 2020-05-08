Йошкар-Ола, , 09:41 — REGNUM В Марий Эл направят в суд уголовное дело в отношении 25-летней бывшей дознавательницы отдела полиции № 3 УМВД РФ по Йошкар-Оле. Она обвиняется в преступлениях по ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание»), ст. 300 УК РФ («Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, лицом, производящим дознание»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, в производстве обвиняемой находилось дело по факту угрозы убийством женщине. Желая незаконно освободить подозреваемого от уголовной ответственности, в январе 2020 года дознаватель изготовила подложный протокол допроса свидетеля по уголовному делу и другие доказательства. На основании этих документов она прекратила уголовное дело.

Проведены криминалистическая, почерковедческая и компьютерная судебные экспертизы, были изъяты документы и осмотрены документы, допрошены более 25 свидетелей.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в феврале текущего года вступил в законную силу приговор в отношении сотрудницы полиции, которая осуждена за фальсификацию протоколов допросов и служебный подлог. Следствием установлено, что в рамках двух возбуждённых в 2018 году уголовных дел по фактам краж были сфальсифицированы протоколы допросов потерпевших. Злоумышленница также организовала изготовление фиктивных заявлений пострадавших об отказе в ознакомлении с постановлениями о назначении судебных экспертиз и с заключениями экспертов. Осужденной назначено семь месяцев ограничения свободы.