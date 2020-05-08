Благовещенск, , 09:36 — REGNUM Власти Приамурья ограничили движение по автомобильному мосту Благовещенск — Свободный. Причиной стало ненадежное состояние конструкций моста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Мост был построен в 1986 году. Обследование показало, что несущим конструкциям необходим ремонт. Движение по мосту ограничено до скорости 40 км/час. По мосту нельзя проезжать автомобилям с нагрузкой на ось более 6 тонн. Ремонтные работы уже начались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО рухнул мост через реку Икура. Причиной стал чрезмерный износ несущих конструкций.