Биробиджан, , 09:25 — REGNUM Пожар произошёл в жилом двухэтажном доме в Облучье Еврейской автономной области. Возгорание случилось глубокой ночью, дым проникал в квартиры. Пожарные, выехавшие на место, смогли спасти из огня 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Выходы из дома были заблокированы огнём. Пожарным пришлось оперативно разворачивать трехколенные лестницы, чтобы эвакуировать людей через окна. В числе спасенных трое детей.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части №6 Облучья Олег Симоненко оценил действия коллег как высокопрофессиональные. В результате слаженных действий огнеборцев жертв удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске накануне сгорел аварийный дом, который ранее обрушился. Жильцов в доме не было, но свои вещи они забрать не успели.