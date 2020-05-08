Далматово, Курганская область, , 09:01 — REGNUM В курганском городе Далматово возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета пенсионерки около одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жительнице Далматово 1959 года рождения позвонили якобы из банка с сообщением, что с её карты идёт несанкционированное списание денежных средств. Затем злоумышленники мастерски имитировали работу офиса, переводя переговоры от «сотрудников» к «старшим менеджерам». Женщина назвала в итоге смс-пароль доступа к карте и таким образом потеряла 987 тыс. рублей. Списание крупной суммы пенсионерка выявила после звонка на горячую линию настоящего банка, когда ей реально заблокировали доступ к счёту из-за подозрительности операции.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»).