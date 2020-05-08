Владивосток, , 09:04 — REGNUM С начала года 686 приморцев пострадали от укусов клещей — около 28% несовершеннолетние дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Специалисты отметили, что впервые за много лет серьёзная активность клещей отмечается во Владивостока и пригороде.

За минувшую неделю почти два десятка клещей сняли с себя жители района Зари и БАМа, Снеговой Пади, острова Русский, бухты Лазурная и Щитовая, а также в пригороде на Седанке, Ботаническом саду, Сахарном ключе, Весенней, в Садгороде, на Океанской и Чайке.

«29 территориальных образований Приморья уже вошли в число районов, где прогрессирует активность клещей — зоны отдыха, включая морские побережья, кладбища, а также дачные посёлки Надеждинского района: Соловей ключ, Кипарисово, Сиреневка, Мирный, Тавричанка, Раздольное, Ключевой», — предупредили специалисты Роспотребнадзора.

По мнению эпидемиологов, активность клещей в крае в этом году агрессивнее, чем в 2019-м. И это несмотря на то, что администрации районов проводят дератизацию и акарицидную обработку.

«В настоящее время заключено 870 договоров на данный вид работы — 88,8% от плана — на 20 территориях края», — сообщили в управлении.

При этом случаи заболевания клещевым энцефалитов у приморцев не зарегистрированы.

Зарегистрирован клещевой риккетсиоз у ребёнка из Владивостока — присасывание клеща в посёлке Трудовом, в лесном районе на улице Светлая, подозрение на клещевой риккетсиоз у жителя Пожарского района, подозрение на иксодовый клещевой боррелиоз у жителя Артема. Все находятся в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы защититься от клещей, следует выполнять несколько простых правил. Прежде всего, необходимо выбрать правильную одежду, сказала сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина. А вот прививки на 100% не спасут.