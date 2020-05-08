Нью-Дели, 8 мая 2020, 08:47 — REGNUM В Индии увеличилось количество погибших в результате утечки газа на химическом заводе южнокорейской компании LG Polymers в Индии.
По данным местных СМИ, жертвами происшествия в индийском городе Вишакхапатнам стали одиннадцать человек, еще 25 человек находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что из близлежащих регионов было эвакуировано около 3000 человек. В настоящее время правоохранительные органы расследуют точную причину аварии. По предварительным данным, утечка произошла из-за сбоя в системе охлаждения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о девяти погибших в результате утечки газа на заводе в Индии.
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