Барнаул, , 08:33 — REGNUM За минувшие сутки, 7 мая, в Алтайском крае получено 16 новых положительных тестов на коронавирус. Их общее подтверждённое число, по данным оперативного штаба региона, составляет уже 621.

Из общего числа положительных результатов тестов в 58 случаях речь идёт о завозном SARS-CoV-2, оставшиеся 477 относятся к контактным. У 103 носителей коронавируса наблюдается ОРВИ, у 88 — внебольничная пневмония. У большинства носителей вируса никаких болезненных симптомов не наблюдается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о первом подтвержденном положительном тесте в Алтайском крае узнали после того, как жительница Барнаула с симптомами ОРВИ прибыла домой из Доминиканской Республики.

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