с. Шишкино, , 08:10 — REGNUM Вероятной причиной лесного пожара у села Шишкино Читинского района Забайкальского края, ликвидированного 7 мая 2020 года, стало сокрытие незаконных рубок. Об этом со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Андрея Гурулева сообщает официальный сайт Забайкалья.

«На 8 мая на территории Верхне-Читинского лесничества выявлено шесть незаконных рубок. Установлено два человека, жители Шишкино, производивших незаконную рубку сухостойной древесины», — сообщил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, малоснежная зима и неблагоприятные погодные условия значительно осложнили пожароопасную обстановку в Забайкальском крае. В первых числах мая Забайкалье лидировало по лесным возгораниям в РФ. Власти региона ввели режим ЧС и пообещали платить за информацию тем, кто сообщит достоверную информацию о виновниках пожаров.

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