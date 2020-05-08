Балаково, Саратовская область, , 08:57 — REGNUM В городе Балаково организована доследственная проверка по факту смерти годовалого ребенка от полученных травм в результате падения с высоты, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Удалось выяснить, что 7 мая текущего года в утренние часы в Балаково в одной из многоэтажек на улице Степной из окна шестого этажа выпал годовалый мальчик. Ребенка доставили в больницу, но спасти не смогли, от полученных травм в результате падения малыш скончался.

Следственными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку в связи с падением девочки из окна квартиры в многоэтажном доме проводят следователи в Казани.

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