Анкара, , 07:53 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла по меньшей мере 26 беженцев, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 8 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, на борту судна находились женщины и дети. Спасенные граждане Сирии были доставлены в миграционные учреждения страны, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности, речь идет о Сирии.

В настоящее время, по официальным данным, на территории государства проживает порядка 3 млн 700 тыс. сирийских беженцев.

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