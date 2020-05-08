Якутск, , 08:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ пересмотреть методики распределения федеральных средств на тушение лесных пожаров. С таким предложением ранее обратился к президенту глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Поручение главы государства, касающееся лесных отношений, должно быть исполнено до 1 июля 2020 года.

«Реализация мер вошла в первый пункт поручений — вопрос с питанием и бесплатной питьевой водой для пожарных, Владимир Путин поручил решить до 1 июня», — добавили в правительстве Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев в своём докладе Владимиру Путину о подготовке к пожароопасному периоду в республике, акцентировал, что необходимо увеличить финансирование из федерального бюджета, численность «Авиалесоохраны», а также решить вопрос с питанием тех, кто занят на тушении лесных пожаров.