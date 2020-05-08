Улан-Удэ, , 07:45 — REGNUM Правоохранители задержали в Закаменском районе Бурятии местного жителя по обвинению в убийстве односельчанина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, причиной трагедии стало недопониманием между мужчинами из-за мотоцикла.

По данным следствия, 61-летний обвиняемый много и часто пил алкоголь и 3 мая шёл в магазин. По пути ему встретился 37-летний односельчанин, который предложил пенсионеру продать свой мотоцикл за бутылку водки. Последний, как отмечается, ввиду пьяного состояния не понял суть предложения, но согласился, услышав про спиртное.

Потерпевший в тот же вечер пришёл к нему с бутылкой, который они вместе и употребили. Однако на требование отдать мотоцикл, пенсионер заявил, что произошло недопонимание.

«Тогда несостоявшийся покупатель ударил собутыльника ладонью по лицу. В ответ пенсионер схватил со стола нож и стал наносить им удары по телу гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в СКР.

Тело мужчины обнаружила его супруга, которая пришла к обвиняемому в поисках мужа. Пенсионер оставался дома и рассказал прибывшей на место происшествия полиции подробности об обстоятельствах происшествия. Мужчина был взят под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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