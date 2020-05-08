Триполи, , 07:56 — REGNUM В результате ракетного обстрела столицы Ливии, города Триполи, погибли по меньшей мере трое человек. Об этом 8 мая сообщается в заявлении Правительства национального согласия (ПНС).

Удар, если верить заявлению, был нанесен силами Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой главнокомандующим Халифой Хафтаром. Целью ракетного обстрела стал аэропорт Митига и порт Триполи.

Отмечается, что в результате инцидента погибли двое военнослужащих и один гражданский. Четыре человека получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, противостояние между ПНС и ЛНА обострилось в апреле 2019 года, когда Хафтар объявил о наступлении на Триполи. В ходе продолжающихся столкновений погибли свыше 1 тыс. человек.

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