Нью-Дели, , 06:45 — REGNUM Не менее 15 человек погибли от столкновения с поездом в штате Махараштра на юго-западе Индии, сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, поезд переехал группу людей, которые спали на железнодорожных путях. Представитель железнодорожной службы Индии подтвердил гибель людей. Других подробностей пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 15-летний подросток погиб под колесами поезда во время катания на скутере в Татарии. Сообщалось, что ребенок упал с самоката прямо под колеса поезда при попытке пересечь железнодорожные пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Подросток погиб под колёсами поезда во время катания на скутере в Татарии