Хабаровск, , 06:19 — REGNUM Муниципалитеты, расположенные на севере Хабаровского края, могут оказаться под водой из-за разлива рек. Специалисты уже готовят взрывные работы, чтобы предотвратить наводнение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Читайте также: В Якутии воды в реке Лена после ледохода будет больше, чем обычно

Взрывные работы запланированы в Ульчском и Николаевском районах 8 и 9 мая.

В ГУ МЧС по краю предупредили, что есть риск подъёма воды из-за взрывов до 545 см — категория неблагоприятного явления. Могут быть подтоплены дороги, поля, низины вблизи Амура. Но если не облегчить взрывами вскрытие Амура и ледоход, то ситуация может стать ещё хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии заявили, что после ледохода уровень воды в реке Лена будет выше уровня 2019 года. В республике спасатели на учениях отрабатывают действия в режиме негативного сценария.