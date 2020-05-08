Токио, , 04:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов группы островов Идзу в Японии, сообщает Геологическая служба США.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Японии. Эпицентр сейсмособытия располагался на территории префектуры Тиба. Пострадавших не было.

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