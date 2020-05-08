Тегеран, , 03:25 — REGNUM Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 13 человек, сообщает агентство Mehr.

По его данным, 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Еще двое от полученных ранений скончались. Отмечается, что большинство пострадавших — жители Тегерана и Гилаванда.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в провинции Тегеран в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1. Первоначально сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших в результате стихийного бедствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение в Иране повредило древнейшую крепость