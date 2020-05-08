Тегеран, , 05:11 — REGNUM Над территорией Ирана, за нарушение его воздушного пространства, мог быть сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США. Об этом со ссылкой на источники сообщает новостное агентство MehrNews.

Беспилотный аппарат могли сбить военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включающие в себя, в том числе, подразделения ПВО. О месте предполагаемого инцидента не говорится.

Сообщается, что в настоящее время агентство проверяет информацию о сбитом БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля государственная телерадиокомпания Исламской республики Иран «IRIB» впервые показала кадры сбитого американского беспилотника-шпиона после того, как его вытащили из воды.

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