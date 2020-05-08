Мехико, , 04:08 — REGNUM В мексиканском штате Морелос полиция задержала группу молодых людей, которые пытались насильно заставить жителей не выходить из своих домов, объясняя это необходимостью не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом 7 мая сообщает газета El Universal.

По данным полиции города Куаутла, где были задержаны 12 самозваных контролёров, агрессивно настроенные молодые люди преследовали и избивали тех местных жителей, которые по их мнению нарушали так называемый режим самоизоляции. Сколько всего людей пострадало от их незаконных действий не сообщается.

Напомним, что официальный запрет покидать свои дома в Мексике не вводился — власти ограничились лишь настоятельными рекомендациями выходить на улицу лишь при крайней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике за сутки увеличилось на 1609 и составило 27 634. Также возросло количество летальных исходов от осложнений COVID-19 — на 197, достигнув отметки в 2704.

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