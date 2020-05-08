Тегеран, , 01:42 — REGNUM Один человек погиб и шесть пострадали спасаясь от землетрясения в округе Демавенд — Гиляванд недалеко от иранской столицы, сообщил официальный представитель скорой помощи Ирана Моджтеба Халеди, 8 мая передает государственное телевидение республики.

Причиной смерти 60-летного мужчины стала травма, полученная им при попытке спастись.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в иранской провинции Тегерана произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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