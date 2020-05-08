Тегеран, , 00:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 7 мая в иранской провинции Тегеран, сообщает агентство Fars.

Эпицентр подземных толчков располагался на границе столичной провинции Тегеран и провинции Мазендеран. Ближайшие к очагу землетрясения города — Демавенд, Рудехен и Бумехен.

По информации агентства, в районе землетрясения работают спасатели. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 6 мая в иранской провинции Луристан произошло Землетрясение магнитудой 5,1.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие

Читайте развитие сюжета: В Иране из-за землетрясения погиб один человек