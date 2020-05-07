Волгоград, , 23:36 — REGNUM Обрушение потолка произошло в бытовом помещении завода «Себряковцемент» в Волгоградской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло около 23:00 мск на территории завода, расположенного в городе Михайловка на улице Индустриальной. Обрушился потолок бытового помещения площадью 28 кв. метров.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчёты. Идёт разбор завалов. Возгорания в результате обрушения не произошло. Спасатели не исключают, что под обломками могут находиться люди.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за упавшего на крышу бытовки щебня. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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