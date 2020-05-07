Санкт-Петербург, , 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Предполагаемой вандалкой оказалась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга, мать двоих детей. Женщину задержали и опросили.

Правонарушительница призналась в своём проступке. На вопрос сотрудников полиции, с какой целью она потушила Вечный огонь, женщина ответила, что совершила свой проступок «нечаянно».

Правонарушительница была привлечена к административной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

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