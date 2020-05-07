Гатчина, Ленинградская область, , 23:07 — REGNUM Один человек погиб, ещё один пострадал в результате массового ДТП в Ленинградской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на мосту через реку Ижору в Гатчинском районе возле деревни Вайялово. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля Opel, выехавший на полосу встречного движения.

В результате ДТП пострадали два человека, один из них, 61-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм до приезда медиков. Второй пострадавший был госпитализирован.

Водитель автомобиля, предположительно, спровоцировавший аварию, сбежал с места происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники экстренных служб. Сбежавший водитель разыскивается, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием 19 автомобилей в Ленинградской области.

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