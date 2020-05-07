Монреаль, Канада, , 22:36 — REGNUM Двое поджигателей вышек мобильной связи были задержаны полицией в канадской провинции Квебек. Об этом 7 мая сообщает телеканал CTV.

Мужчина и женщина старше 20 лет были задержаны в ночь на 7 мая при поджоге двух вышек мобильной связи возле города Монреаль. Правонарушители арестованы, в настоящее время полиция выясняет их причастность ещё к пяти эпизодам с поджогами вышек, которые произошли в этом районе в течение последней недели.

На задержание поджигателей отреагировал в своём Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо, осудивший поступок задержанных и напомнивший, что вандализм в отношении вышек сотовой связи чреват угрозой для нормальной работы экстренных служб и может отрицательно повлиять на жизнь канадцев всей страны. Кроме того, Трюдо напомнил об уголовной ответственности за преступления такого рода.

Полиция Канады полагает, что поджог вышек связан с теорией, связывающей появление коронавируса нового типа с сетями 5G. Эта теория весьма популярна в сети интернет, при том, что пользователи не могут объяснить, каким образом связано распространение COVID-19 с сетями 5G.

Отмечается, что в Канаде на вышках стоит 3G‑ и 4G-оборудование, вопрос перехода на связь 5G пока ещё находится в стадии обсуждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении жителями Северной Осетии вышки сотовой связи из страха перед «чипизацией».

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