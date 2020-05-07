Калуга, , 21:49 — REGNUM Хлопок газа произошёл в жилом пятиэтажном доме в центре Калуги. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

ЧП произошло около 20:07 по местному времени в квартире, расположенной на четвёртом этаже в жилом доме на улице Баррикад. В результате хлопка газовоздушной смеси было нарушено остекление квартиры.

Возгорания после хлопка газа не произошло. Конструкции здания нарушены не были. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работают сотрудники газовой службы, МЧС и правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газового баллона во время пожара в частном доме в Севастополе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе взорвался газовый баллон на пожаре в частном доме