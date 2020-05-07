Сыктывкар, , 21:32 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации был введён из-за паводка администрацией в селе Летка и в Усть-Куломском районе Коми. Об этом 7 мая сообщил врио губернатора Коми Владимир Уйба в своём видеообращении к жителям региона в социальных сетях.

Уровень воды в реке Летка в результате паводка превысил неблагоприятную отметку 550 см и составил 587 см, вода продолжает подниматься. В селе Летка были подтоплены 54 жилых дома, в результате размыва дорог при подъёме уровня воды в лесных ручьях было прервано автотранспортное сообщение с рядом населённых пунктов в Усть-Куломском районе.

Был объявлен режим ЧС для села Летка с целью повышения оперативности при проведении спасательных и восстановительных работ. В Усть-Куломском районе также введен режим ЧС. В селе Летка были эвакуированы 16 жителей и организован пункт временного пребывания.

В Усть-Куломском районе полностью отрезанными оказались шесть населённых пунктов, в которых проживает 745 человек. В зоне бедствия создан запас продовольствия, медикаментов, топлива и предметов первой необходимости. Проводится оценка ущерба, нанесённого паводком. Восстановительные работы в населённых пунктах начнутся после схода талых вод.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении президента РФ Владимира Путина правительству страны совместно с администрацией Кемеровской области подготовить и представить до 1 июня предложения по выделению средств на строительство двух дамб в Кузбассе.

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