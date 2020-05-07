Москва, 7 мая 2020, 21:09 — REGNUM Неизвестные злоумышленники, вооружённые ножом, напали на волейболиста сборной России Алексея Спиридонова в Москве. Об этом 7 мая журналистам сообщил сам спортсмен.
По словам волейболиста, инцидент произошёл в районе Румянцево возле здания торгового центра, где находится отделение банка. Как рассказал спортсмен, возле входа в банк на него напали двое мужчин с ножом.
В пресс-службе ГУ МВД города Москвы отметили, что в этот же день в отделении банка мужчина устроил скандал, а когда охрана вывела его из помещения, гражданин стал угрожать ножом людям на парковке, а потом напал на гражданина, который, по предварительной информации, оказался волейболистом Спиридоновым.
В настоящее время правонарушитель задержан, по факту нападения на спортсмена начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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