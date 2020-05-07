Тюмень, , 20:54 — REGNUM Пятеро взрослых и двое детей пострадали в результате ДТП в Тюменской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла вечером 7 мая около 17:50 по местному времени на 20-м километре Салаирского тракта. По предварительным данным, легковой автомобиль Kia совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с Mitsubishi.

Пострадали два человека из Kia и пятеро из Mitsubishi, среди пострадавших двое детей 13-ти лет. На место происшествия выехали пять бригад медиков, после осмотра все пострадавшие были госпитализированы. Состояние пяти пациентов оценивается врачами как тяжёлое. Один из детей находится в реанимационном отделении. Состояние второго ребёнка оценено как не тяжёлое, его продолжают обследовать медики.

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