Орск, Оренбургская область, , 20:34 — REGNUM Крупный пожар произошёл на частной пилораме в городе Орске Оренбургской области. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло вечером в частном секторе на улице Азовской. Площадь пожара составила около тысячи кв. метров. Дым от пожара, по словам местных жителей, виден во многих частях города.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов. Удалось избежать угрозы распространения пламени на другие строения и жилые дома. ВУ настоящее время пожар локализован.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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