Махачкала, , 20:22 — REGNUM Угроза обвала участковой больницы возникла из-за подмыва берегового грунта в результате сильных ливней в дагестанском селе Джавгат Кайтагского района. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба администрации района.

От проливных дождей, обрушившихся на несколько сёл Кайтагского района, пострадала инфраструктура населённых пунктов. Село Джавгат пострадало больше остальных, здесь было подтоплено 20 жилых домов, погибли пять голов крупного рогатого скота и возникла угроза обвала участковой больницы.

Угрозы жизни и здоровью людей в настоящее время нет. В нескольких сёлах размыты дороги, повреждены водопроводные линии. В село Джавгат для оценки ситуации выехал глава Кайтагского района Алим Темирбулатов и сотрудники регионального отделения МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных линях, подтопивших жилые дома в сёлах Дагестана.

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